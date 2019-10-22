شكرا لقرائتكم خبر عن الأوغندى لومالا يعتذر للجهاز الفنى وزملائه فى بيراميدز عن ركل الزجاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر الأوغندى عبده لومالا لاعب فريق بيراميدز للجهاز الفنى وزملائه على تصرفه الغريب وغضبه بعد استبداله فى مباراة الإنتاج الحربى، حيث ركل زجاجة المياه فى وجه زملائه بدكة البدلاء ورفض مصافحة زميله البديل.

وكان بيراميدز قد حقق الفوز على الإنتاج الحربى 2/3 فى المباراة التى جمعتهما ضمن الجولة الخامسة للدورى، ليحتل بيراميدز صدارة جدول المسابقة برصيد 11 نقطة بينما توقف الإنتاج عند 6 نقاط فى المركز العاشر.

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ونشر لومالا على صفحته الشخصية بتويتر "أود أن أعتذر لزملائى فى الفريق والجهاز الفنى والمشجعين، إنه أمر غير مقبول.. أنا آسف للغاية".