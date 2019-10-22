شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشترط وصول خطاب من الأمن لتأجيل مباراة الأهلى والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلى والجونة المقرر لها غدا الأربعاء فى الأسبوع الخامس بالدورى، بعد تمسك النادى الأحمر بعدم خوضها.

وكشف مصدر باللجنة، لـ"الخليج 365"، أن اتحاد الكرة وضع معيارا وحيدا لتأجيل المباريات وهو وصول خطاب من الأمن برفض إقامة اللقاء، مشددا على أن تأجيل القمة كان سبب قرار الأمن، لذا لا تأجيل لمباراة الغد إلا حال وصول خطاب من الأمن.

كان مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، قد أصدر بيانًا يؤكد فيه احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة، التى كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، ورفض المجلس فى ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية ورفضه خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل أن يلعب الأهلى مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين فى ظل المشاركات المحلية والأفريقية وهو ما وضع اتحاد الكرة فى مأزق و تأزم للموقف.