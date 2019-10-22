استعدادًا لموقعة الأبطال.. صلاح يعود لتدريبات ليفربول قبل مواجهة جينك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي مقطع فيديو من تدريبات الريدز اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت عودة النجم المصري محمد صلاح.

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفًا على جينك البلجيكي مساء غد الأربعاء في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت التدريبات تواجد صلاح ضمن المران الجماعي للفريق بعد استبعاده من مباراة ليفربول الأخيرة أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

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وكان "مو" يعاني من إصابة في كاحل القدم تعرض لها خلال مشاركته رفقة ليفربول في مباراته أمام ليستر سيتي بالجولة الثامنة من بطولة بريميرليج، ليغيب عن موقعة ديربي إنجلترا.

وعقب المباراة قال كلوب إن استبعاد صلاح جاء بسبب عدم مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل كامل، لافتًا إلى أنه قد يلحق بصفوف الفريق في مباراته أمام جينك.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما يتصدر نابولي قمة الجدول بفارق نقطة واحدة عن الريدز.