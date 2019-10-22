اخبار الرياضه

الزمالك يرصد مكافآت خاصة لمباراة جينيراسيون السنغالي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك، صرف مكافآت خاصة للاعبين في حالة التأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا وتخطي عقبة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ويستضيف الزمالك فريق جينيراسيون، يوم الخميس على ملعب السلام.

وكان الفريق الأبيض خسر لقاء الذهاب الذي أقيم في السنغال بهدفين مقابل هدف.

Advertisements

ويختتم الفريق الأبيض تدريباته غدا على ملعب النادي على أن ينتظم بعدها في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب اللقاء.

وحرص ميتشو وجهازه المعاون على دراسة الفريق السنغالي عن طريق متابعة تسجيلات لمبارياته في الآونة الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف بجينيراسيون.

وطالب ميتشو لاعبي الفريق بضرورة العمل على تحقيق نتيجة كبيرة أمام بطل السنغال واستغلال الفرص التي ستسنح في المباراة للتسجيل، محذرا إياهم من استقبال الفريق لأي أهداف في اللقاء حتى لا تزداد الأمور صعوبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يرصد مكافآت خاصة لمباراة جينيراسيون السنغالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا