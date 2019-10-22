الزمالك يرصد مكافآت خاصة لمباراة جينيراسيون السنغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك، صرف مكافآت خاصة للاعبين في حالة التأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا وتخطي عقبة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ويستضيف الزمالك فريق جينيراسيون، يوم الخميس على ملعب السلام.

وكان الفريق الأبيض خسر لقاء الذهاب الذي أقيم في السنغال بهدفين مقابل هدف.

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ويختتم الفريق الأبيض تدريباته غدا على ملعب النادي على أن ينتظم بعدها في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب اللقاء.

وحرص ميتشو وجهازه المعاون على دراسة الفريق السنغالي عن طريق متابعة تسجيلات لمبارياته في الآونة الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف بجينيراسيون.

وطالب ميتشو لاعبي الفريق بضرورة العمل على تحقيق نتيجة كبيرة أمام بطل السنغال واستغلال الفرص التي ستسنح في المباراة للتسجيل، محذرا إياهم من استقبال الفريق لأي أهداف في اللقاء حتى لا تزداد الأمور صعوبة.