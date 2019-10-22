بيراميدز: نتعرض للظلم من اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أبدى ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز استياءه الشديد من الظلم من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم تجاه ناديه.

وأضاف عيد من خلال بيان رسمي اليوم الثلاثاء أن نادي بيراميدز يتعرض للظلم من جانب اتحاد الكرة مؤكدًا ان ناديه لن يصمت مجددًا على هذا الظلم

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وأكمل عيد من خلال بيانه أن رغم تمثيل الكرة المصرية في بطولة الكونفدرالية الإفريقية إلا أن الفريق عاد وخاض مباراة نصف نهائي ونهائي كأس مصر.

وذكر أنه رغم تواجد عدد من لاعبي الفريق في المنتخب الأول إلا أنهم عادوا قبل 24 ساعة فقط للتدريبات مع الفريق لمواجهة سموحة بالدوري في الوقت الذي خاض فيه باقي المنافسين مباريات يوم السبت دون وجود عدالة.

وشدد أن النادي لن يصمت أمام مثل هذه الأمور في المستقبل وبصفة خاصة الظلم من جانب الحكام مثل الذي حدث في مباراة طنطا وطلائع الجيش ثم مباراة الانتاج الحربي.