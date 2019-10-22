مصدر لمصراوي: حسم ملف التجديد لرباعي الأهلي خلال الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مقرب من النادي الأهلي أن ملف التجديد لرباعي الفريق الأحمر (حسام عاشور، شريف إكرامي، وليد سليمان وأحمد فتحي) قيد التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما صرح به المصدر خلال تصريحات خاصة لمصراوي فإن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي سيعقد جلسة منفردة مع كل لاعب لفتح ملعب التجديد خلال الفترة المقبلة.

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وأشار المصدر إلى أنه كان المفترض أن يتم عقد جلسات مع الأربعة لاعبين خلال الأيام القليلة الماضية إلا أن أحداث مباراة الجونة حاذت على تركيز الجميع خاصة مدير الكرة ومحمود الخطيب بصفته المشرف العام على فريق الكرة.

وأتم المصد قائلًا: "اللاعبون الأربعة ليس لديهم مانع للتجديد وسيتم تقديرهم ماديا بصفتهم كبار الفريق".

جدير بالذكر أن الأهلي متمسك بموقفه بعدم خوض لقاء الجونة المقرر لها غدًا الأربعاء قبل مباراة القمة أمام الزمالك والتي كان مقررًا إقامتها يوم 19 أكتوبر الماضي.