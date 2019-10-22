إلى أين وصلت أزمة الدوري؟.. رصد كامل لموقف الأطراف الـ5

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

اشتعلت أزمة الدوري، بعد شد وجذب بين أطرافها (الأهلي والزمالك والجونة) بالإضافة للجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وما زال موقف مباراة الجونة والأهلي المقررة يوم الأربعاء عالقا، حيث أعلن الأهلي عدم عدم السفر للعب المباراة.

ورغم تدخل وزير الرياضة بعقد جلسة مع محمود الخطيب، رئيس الأهلي في منزله، مساء الاثنين، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي، فالأهلي تمسك بموقفه.

لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم كانت قد قررت تقديم مباراة الزمالك والمقاولون العرب من الأسبوع الخامس إلى الرابع والتي أقيمت السبت الماضي، وانتهت بفوز النادي الأبيض 2-1 وتجاهُل بيان الأهلي بعد أن أعلن طاقم حكام مباراة الأهلي والجونة مع التلويح بتطبيق اللائحة على الأهلي.

ونرصد في التقرير التالي، موقف الأطراف الخمسة من الأزمة بعد تصاعدها، دون التوصل لحل لاستئناف المسابقة بشكل طبيعي، فيما شهدت تقديم حلين من الوزير، أو حل بتنفيذ طلب الأهلي بلعب مباراة الزمالك أولاً، أو تطبيق اللائحة على النادي الأهلي بالانسحاب.

الأهلي

تمسك النادي الأهلي بموقفه الرافض لخوض مباراة الجونة يوم الأربعاء القادم عقب جلسة مع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وفوّض النادي الأهلي - الوزير للتفاوض مع الجهات المعنية، في إطار موقفه الرافض خوض مباريات الدوري قبل مواجهة الزمالك، بعد عدم التوصل لصيغة تفاهم وقبول الاقتراحات المقدمة.

وزارة الرياضة

عرض أشرف صبحي، وزير الرياضة، حلا أوليًا بخوض الأهلي مباراة الجونة، نظير تحديد يوم 28 أكتوبر الجاري موعداً لمباراة القمة، وبذلك يكون تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بخوض الأهلي والزمالك 4 مباريات، وتحديد مباراة القمة، وعدم تأجيل مباراة الجونة، ووجود فاصل زمني 4 أيام بين مباراتي الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، والقمة.

أزمة ذلك الاقتراح أنه في حالة خسارة الزمالك أمام جينيراسيون سيتحول للكونفدرالية لخوض مباراتين أمام إيساى البنينى في دور الـ32 الثاني يومي 30 أكتوبر، و5 نوفمبر، بالإضافة إلى أن ذلك الحل لم يلقَ قبول الأهلي لخوضه مباراة الجونة قبل مواجهة الزمالك.

اقترح الوزير أمرًا آخر بتأجيل كل مباريات الدوري لما بعد بطولة أفريقيا، تحت 23 سنة، المقررة في مصر من 8 حتى 21 نوفمبر المقبل، وهو ما وصفه مصدر مطلع بـ"حل عبقري يرضي جميع الأطراف".

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اتحاد الكرة

اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قررت تجاهل رفض الأهلي عدم خوض مباراة الجونة، وأعلنت عن طاقم التحكيم لإدارة المباراة المقررة يوم الأربعاء في تمام الخامسة والنصف، تحت قيادة سعيد حمزة، ومساعديه يوسف البساطي، وأحمد ساهر، وشريف حسن حكما رابعا.

وتنص اللائحة على أنه في حالة عدم حضور الأهلي لملعب المباراة، يطلق الحكم صافرته بانسحاب الأهلي بعد 20 دقيقة من موعدها، ويعلن فوز الجونة، مع خصم 3 نقاط من النادي الأهلي، ليصبح إجمالي النقاط التي سيخسرها الأهلي في تلك الحالة 6 نقاط.

ولا تتضح الصورة في حالة تطبيق اللائحة على النادي الأهلي، فيما بعد، إذا كان سيُكمل النادي الأهلي مسابقة الدوري أم يصر على مطلبه بتطبيق الجدول المعلن بلعب مباراة الزمالك أولاً.

اللجنة الخماسية من جانبها، تمسكت بموقفها بعدم المساس بموعد مباراة الجونة والأهلي، فيما أكد مصدر باللجنة أن عضوين ضمن اللجنة الخماسية هددا بالاستقالة حال تأجيل المباراة.

الزمالك

وافق نادي الزمالك على تأجيل مباراة القمة، تضامنا مع الدواعي الأمنية.

وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن الفريق لن يخوض مباراة القمة، قبل أن يلعب الأهلي 4 مباريات مثل الزمالك، لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة بعد موافقة الفريق الأبيض على خوض مباراة المقاولون يوم السبت، نفس موعد القمة السابق، في الوقت الذي يستعد فيه لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي.

وأوضح مرتضى في تصريحات لبرنامج "الزمالك يوم"، أنه سيحافظ على حقوق الزمالك، وأنه ليس طرفا في أزمة مباراة الجونة والأهلي.

وكان رئيس الزمالك طلب تأجيل القمة عقب تحديد موعد إعادة مباراة الإياب أمام جينيراسيون، معتبرًا تلك المباراة مصيرية، في الوقت الذي أراح فيه ميتشو المدير الفني للزمالك، لاعبيه الأساسيين المعرضين لتلقى بطاقة صفراء والغياب عن القمة "قبل تأجيلها"، أمام اف سي مصر.

الجونة

تضامن نادي الجونة مع بيان النادي الأهلي، من ناحية المبدأ، إلا أن نادر شوقي أكد أن التضامن لا يعني عدم خوض المباراة في حالة تمسك اتحاد الكرة بإقامتها في موعدها.

وجاء تضامن الجونة بسبب خوضه مباراة إف سي مصر، قبل مواجهة الأهلي بثلاثة أيام في الوقت الذي لم يخض فيه الأهلي أي مباراة خلال الفترة الأخيرة مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.