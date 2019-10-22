منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الترسانة لاعبيه راحة اليوم الثلاثاء على أن يعود الفريق للتدريبات غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة نجوم المستقبل الإثنين فى الجولة الثانية من المجموعة الثانية . الجولة الثانية من المجموعة الثانية . وتلقى الترسانة الهزيمة في أولى مبارياته على ملعبه أمام منتخب السويس بهدفين نظفين . ويحاول الفريق علاج الأخطاء التى وقع فيها أمام السويس وكلفته الهزيمة بهدفين مقابل للاشئ ، فى ظل عودة الثنائى إيهاب فؤاد وأحمد هشام " راموس " للتشكيلة الأساسية للفريق فى اللقاء المقبل .

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم .. راحة سلبية للاعبي الترسانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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