إبراهيم عثمان يصوِّت للجمعية العمومية بالإسماعيلي

حرص المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، على التصويت بفعاليات الجمعية العمومية العادية التىأقيمت بحديقة رضا.
قام أعضاء الجمعية بمصافحة الناظر والترحيب به وسطأجواء مميزة .
تقام الجمعية العمومية من أجل اعتماد بنود الميزانية عن العام الماضى مع اختيار عضو مجلس إدارة جديد تحت السن.
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