الاتحاد الآسيوي يوقع عقوبة قاسية على نجم السد عبد الكريم حسن

وقعت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبة قاسية على عبد الكريم حسن لاعب فريق السد القطري، أفضل لاعب في آسيا العام الماضي 2018 .

وقررت لجنة الانضباط إيقاف اللاعب 5 أشهر من كافة

مسابقات الأندية الآسيوية، وتغريمه 5 آلاف دولار بعد تعديه على الحكم الدولي العماني أحمد الكاف واحتجاجه العنيف على منحه بطاقة صفراء في الدقيقة 35 من الشوط الأول من مباراة الفريق أمام الهلال في ذهاب نصف نهائي دوريب أبطال آسيا .

ويستعد السد لمواجهة الهلال اليوم في مباراة الإياب والتي ستقام على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية في السادسة والربع مساءً بتوقيت مصر ، السابعة والربع بتوقيت السعودية وقطر .