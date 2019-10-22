شاهد .. معسكر لمدربي وإداريي كرة الصالات غداً الأربعاء

تحت شعار مستقبل جديد لكرة الصالات في مصر يجتمع مدربو وإداريو فرق كرة الصالات في العاشرة صباح غد الأربعاء بفندق تريومف مصر الجديدة لحضور محاضرات تثقيفية مع المحاضر الدولي بالفيفا كابتن محمد فرج والدكتورة نيرمين حسن ( دكتوراة في التغذية واصابات الملاعب والأحمال التدريبية). لحضور محاضرات تثقيفية مع المحاضر الدولي بالفيفا كابتن محمد فرج والدكتورة نيرمين حسن ( دكتوراة في التغذية واصابات الملاعب والأحمال التدريبية). يأتي ذلك في إطار خطة النهوض بكرة الصالات تحت اشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لتسيير اعمال الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف علي كرة الصالات.

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