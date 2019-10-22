يجتمع د.أشرف صبحي وزير الرياضة، مع مسئولي اتحاد الكرة، في تمام الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، لبحث أزمة لقاء الأهلي والجونة في الجولة الخامسة للدوري. اليوم الثلاثاء، لبحث أزمة لقاء الأهلي والجونة في الجولة الخامسة للدوري. ومن المنتظر أن يصدر القرار النهائي بشأن هذه الأزمة اليوم، بعد جلسة الوزير مع أشرف صبحي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد قليل.. جلسة بين وزير الشباب واتحاد كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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