بوروسيا دورتموند يتلقي ضربة موجعه قبل لقاء إنتر ميلان

يفتقد نادي بوروسيا دورتموند الألماني لأبرز اللاعبين بفريقه لمواجهة إنتر ميلان المقرر لها غداً الأربعاء في منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وقد أعلن بوروسيا دورتموند عبر حسابه علي "تويتر" عن غياب ماركو رويس أمام

إنتر ميلان بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة.

كما يعاني الفريق إيضاً من غياب لاعبه باكو ألكاسير عن قائمة الفريق عقب تعرضه لإصابه شديدة بالعضلة.

وستشهد القائمة عودة عدد من مهاجمي الفريق في مقدمتهم جادون سانشو خاصة بعدما تم استبعاده من المباراة السابقة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت الماضي، إضافة إلي وجود جوتزة، وبراندت، وهازارد، ولارسن.

جدير بالذكر أن بوروسيا دورتموند يتصدر المجموعة السادسة بواقع 4 نقاط، أما الإنتر فيتصدر المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة.