بيراميدز: سنقف ضد الجميع ونحصل على حقوقنا كاملة

أكد ممدوح عيد المدير التنفيذي لفريق بيراميدز، أن ناديه تعرض لظلم واضح من الحكام في بعض مبارياته، ولن يصمت على هذا الأمر مستقبلا البداية كانت أمام طنطا باحتساب ضربة جزاء وهمية

احتسبها الحكم وضعت الفريق تحت ضغط، وفي مباراة طلائع الجيش خاض الفريق اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة ٣٢ بعدما أشهر الحكم بطاقتين صفراوتين في ٣ دقائق فقط في لعبتين لا تستحقان الإنذار أثرت على الفريق وأفقدته نقطتين في صراع المنافسة على لقب الدوري.

أضاف:" استمر الظلم ضد النادي في مباراة الإنتاج الحربي بعد احتساب ضربة جزاء وهمية

ضد الفريق وضعت اللاعبين تحت ضغط الي نهايه المباراه مشددا على أنه إذا كان هناك أجندة وتوجه لمنع بيراميدز من الفوز فإن النادي سيقف ضد الجميع وسيحصل على حقوقه كاملة وسيعرف الجميع أن بيراميدز ليس ضعيفا.

وانتقد المدير التنفيذي عدم المراعاة في وضع جدول ترتيب مباريات الفريق في الدوري وأنه لن يتم قبول ذلك ولابد من معاملة جميع الأندية بالمثل وبمبدأ التكافؤ في الفرص.