اتحاد الكرة يضع شرطًا لتأجيل لقاء الأهلي والجونة

وضعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، شرطًا للموافقة على تأجيل لقاء الأهلي والجونة لما بعد بطولة أفريقيا تحت 23 سنة. لقاء الأهلي والجونة لما بعد بطولة أفريقيا تحت 23 سنة. اشترط مسئولو اتحاد الكرة وصول خطاب أمني بتأجيل اللقاء، حيث تتمسك اللجنة الخماسية بإقامة المباراة في موعدها.

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