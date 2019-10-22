موعد مباراة أتليتكو مدريد وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستعد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لمواجهة ضيفه بايرن ليفركوزن الألماني مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا .

يحتل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل نادي باير ليفركوزن المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط .

موعد مباراة اتليتكو مدريد وباير ليفركوزن :

تنطلق مباراة اتليتكو مدريد الإسياني ضد بايرن ليفركوزن الألماني في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر .

الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية .

الساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي .

القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد وباير ليفركوزن في دوري ابطال أوروبا :

تذاع مباراة أتليتكو مدريد و باير ليفركوزن بشكل حصري عبر قناة " bein sports 1HD " .

التشكيل المتوقع لأتليتكو مدريد أمام بايرن ليفركوزن الألمانى :

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حراسة المرمى : أوبلاك

خط الدفاع : تريبيير، خيمينيز، أوجستو، هرموسو

خط الوسط : جواو فيليكس، توماس بارتي، كوكي، نيجويز

خط الهجوم : دييجو كوستا، موراتا .

التشكيل المتوقع لفريق بايرن ليفركوزن أمام أتليتكو مدريد :

حراسة المرمى : هراديكي

خط الدفاع : دراجوفيتش، بينجر، ويندل

خط الوسط : فييسر، باومجار تلينجر، ديمير باي، فولاند، هافيرتز، اميري

خط الهجوم : ألاريو