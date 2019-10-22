موعد مباراة أتليتكو مدريد وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستعد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لمواجهة ضيفه بايرن ليفركوزن الألماني مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا .
يحتل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل نادي باير ليفركوزن المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط .
موعد مباراة اتليتكو مدريد وباير ليفركوزن :
تنطلق مباراة اتليتكو مدريد الإسياني ضد بايرن ليفركوزن الألماني في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر .
الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية .
الساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي .
القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد وباير ليفركوزن في دوري ابطال أوروبا :
تذاع مباراة أتليتكو مدريد و باير ليفركوزن بشكل حصري عبر قناة " bein sports 1HD " .
التشكيل المتوقع لأتليتكو مدريد أمام بايرن ليفركوزن الألمانى :
حراسة المرمى : أوبلاك
خط الدفاع : تريبيير، خيمينيز، أوجستو، هرموسو
خط الوسط : جواو فيليكس، توماس بارتي، كوكي، نيجويز
خط الهجوم : دييجو كوستا، موراتا .
التشكيل المتوقع لفريق بايرن ليفركوزن أمام أتليتكو مدريد :
حراسة المرمى : هراديكي
خط الدفاع : دراجوفيتش، بينجر، ويندل
خط الوسط : فييسر، باومجار تلينجر، ديمير باي، فولاند، هافيرتز، اميري
خط الهجوم : ألاريو
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