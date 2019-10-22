بيراميدز يهاجم اتحاد الكرة ويؤكد: لن نصمت على الظلم مرة أخرى

أبدى المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، استياءه الشديد مما يتعرض له النادي من ظلم واضح من جانب اتحاد الكرة والحكام، محذرًا أن يعتقد أحد أن الاحترام وعدم إثارة المشاكل خلال الفترة الماضية ليس ضعفًا، وإنما من مبدأ الاحترام، ومن يظن أن صمت النادي وعدم اعتراضه على الظلم وافتعال المشاكل أنه ضعف فهو مخطئ تمامًا، مشددًا على أن النادي لن يقبل مستقبلًا بأي ظلم يحدث.

أضاف المهندس ممدوح عيد بأن نادي بيراميدز لن يصمت مجددًا على ما حدث له خلال الفترة الماضية، خصوصًا أنه رغم تمثيل الكرة المصرية في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ثم عاد وبعد يومين فقط خاض مباراة نصف نهائي الكأس، وبعد يومين فقط كذلك خاص مباراة النهائي أمام الزمالك، وحصل على فترة راحة أقل

من بقية الفرق بوقت كبير، وكأن النادي كان يلعب في بطولة ترفيهية، على رغم ما عاناه من سفر ذهابًا وإيابًا وإصابات مختلفة.

وشدد على أنه خلال فترة التوقف الأخيرة ورغم وجود ٨ لاعبين دوليين وعودتهم قبل ٢٤ ساعة فقط للتدريبات مع الفريق، ومع ذلك واجهنا سموحة في الدوري، في حين أن المنافسين خاضوا مبارياتهم يوم السبت من دون وجود عدالة وتكافؤ في الفرص، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، منبهًا إلى ضرورة مراعاة النادي مستقبلًا في جميع القرارات وترتيب المباريات.

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شدد المدير التنفيذي على أن النادي إضافة للضغط والإجهاد تعرض لظلم واضح في بعض مبارياته، ولن يصمت على هذا الأمر

مستقبلًا ولن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يمارس ضد النادي وفريق الكرة من ظلم واضح من الحكام، والبداية كانت أمام طنطا باحتساب ضربة جزاء وهمية احتسبها الحكم وضعت الفريق تحت ضغط، وفي مباراة طلائع الجيش خاض الفريق اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة ٣٢ بعدما أشهر الحكم بطاقتين صفراوتين في ٣ دقائق فقط في لعبتين لا تستحقان الإنذار أثرت على الفريق وأفقدته نقطتين في صراع المنافسة على لقب الدوري.

أضاف: "استمر الظلم ضد النادي في مباراة الإنتاج الحربي بعد احتساب ضربة جزاء وهمية ضد الفريق وضعت اللاعبين تحت ضغط إلى نهاية المباراة، مشددًا على أنه إذا كان هناك أجندة وتوجه لمنع بيراميدز من الفوز فإن النادي سيقف ضد الجميع، وسيحصل على حقوقه كاملة وسيعرف الجميع أن بيراميدز ليس ضعيفًا ليحصل على حقوقه كاملة.

وانتقد المدير التنفيذي عدم المراعاة في وضع جدول ترتيب مباريات الفريق في الدوري، وأنه لن يتم قبول ذلك، ولابد من معاملة جميع الأندية بالمثل، وبمبدأ التكافؤ في الفرص.