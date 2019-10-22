اونلاين | يلا شوت STAR NOW مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الهلال الآن NQW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت STAR NOW مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الهلال الآن NQW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يوتيوب قناة الاتحاد الاسيوي مشاهدة مباراة الهلال والسد فى نقل مباشر للقاء Al Hilal vs Al Sadd فى منافسات نصف النهائى من دورى ابطال اسيا ومتابعة مستمرة حيث يستضيف المباراة جامعة الملك سعود الرياضية مساء يوم 22 من اكتوبر فى بث مباشر قناة الاتحاد الاسيوي يوتيوب.

مباراة الهلال مع السد Al Hilal vs Al Sadd من خلال البث المباشر على اليوتيوب نرصد لكم المنصة الرسمية لقناة الاتحاد الاسيوي على اليوتيوب حيث يتم متابعة مباراة الهلال السعودى مع السد القطرى فى دورى ابطال اسيا عبر قناة الاتحاد الاسيوي يوتيوب .

يوتيوب قناة الاتحاد الاسيوي مشاهدة مباراة الهلال والسد

Advertisements

يوتيوب قناة الاتحاد الاسيوي جيث تنطلق مباراة الهلال والسد فى توقيت الساعة السادسة والربع بتوقيت مصر وهو يوافق السابعة والربع بتوقيت السعودية ويمكن متابعة اللقاء Al Hilal vs Al Sadd

توقيت الساعة 6.15 بتوقيت مصر

توقيت الساعة 7.15 بتوقيت السعودية