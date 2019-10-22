اونلاين | أونلاين NOW شووت: مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الهلال NQW PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أونلاين NOW شووت: مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الهلال NQW PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن رابط مباراة الهلال والسد القطري اليوم في بث مباشر، خاصة أن المباراة تأتي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

موعد ورابط مباراة الهلال والسد القطري اليوم بث مباشر

وتنطلق مباراة الهلال السعودي مع نظيره السد القطري على ملعب «ثاني بن جاسم» في العاصمة القطرية “الدوحة”، حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة و55 دقيقة، مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت المملكة العربية السعودية، السادسة و55 دقيقة بتوقيت مصر.

Advertisements

القنوات الناقلة مباراة الهلال والسد القطري اليوم بث مباشر

وتذاع مباراة الهلال والسد القطري اليوم عبر قناة «بي إن سبورتس 2» بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، ومن المقرر أيضا أن ينقل الاتحاد الآسيوي على يوتيوب المباراة مجانا للمشجعين في الأراضي السعودية.

رابط مباراة الهلال والسد القطري اليوم بث مباشر

في إطار ذلك، نقدم لكم رابط مباراة الهلال والسد القطري اليوم بث مباشر التي يحل فيها الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على السد القطري ضمن منافسات دوري أبطال أسيا لكرة القدم.