رياضة | فالفيردي يفضل الدفع بـ ديمبيلي بدلاً من جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يفضل الدفع بـ ديمبيلي بدلاً من جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يوجد في برشلونة منافسة شرسة هذا الموسم قد يعني فقدان إحدى المباريات خسارة مكانك في الفريق ، كما يمكن أن يشارك عثمان ديمبيلي.

عاد الفرنسي عثمان ديمبلي إلى المنافسة الآن بعد أن غاب عن الرحلة إلى إيبوروا ، ولكن مع كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان بتسجيل الهدف والضغط عليه ، سيجد صعوبة في استعادة مكانه.

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نجح ديمبيلي في أن يحل محل مواطنه في الحادي عشر ، لكن إقالته من إشبيلية أثبت أنها مكلفة.

استفاد جريزمان من غيابه وبدأ في إظهار علامات تفهم شركائه في MSG ، وابدأ من نقطة الصفر حتى يعود عثمان إلى مقاعد البدلاء لبرشلونة والآن ، كما كان من قبل ، سيتعين عليه الانتظار للحصول على فرصة ، لكن قد يحدث ذلك بمجرد مباراة دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع ، وتعليقه لن ينتقل إلى أوروبا ، وقد يكون في خط البداية ضد سلافيا براغ.

يعرف إرنستو فالفيردي أن لديه خيارات هذا الموسم ، ومن المحتمل أن يركز الآن على إشراك ديمبيلي عندما يستطيع ذلك ، ولقد أظهر علامات على الحياة هذا الموسم حتى الآن ، ولن يرغب فالفيردي في فقدان هذا الزخم.