رياضة | أهم أخبار ليفربول اليوم الثلاثاء 2019/10/22| نجوم ليفربول يزينون قائمة المرشحين للكرة الذهبية وحظوظ محمد صلاح في اللحاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ليفربول اليوم الثلاثاء 2019/10/22| نجوم ليفربول يزينون قائمة المرشحين للكرة الذهبية وحظوظ محمد صلاح في اللحاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أهم أخبار ليفربول اليوم الثلاثاء 2019/10/22، العديد من المفاجآت المثيرة والهامة وأبرزها تواجد نجومليفربول بقائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية وتعليق أسطورة آرسنال على فرص مشاركة محمد صلاح ضد جينك.

نجوم ليفربول يزينون قائمة المرشحين للكرة الذهبية

أعلنت صحفية "فرانس فوتبول" اليوم اليوم الإثنين 21 أكتوبر عن قائمة المرشحيم لجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

وحصد نادى ليفربول الإنجليزي نصيب الأسد في قائمة اللاعبين المختارين للفوز بالجائزة بعد تواجد 7 لاعبين هم محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو وأليسون بيكر جورجينيو فينالدوم وألكسندر أرنولد وفان دايك.

أسطورة آرسنال ينصح كلوب باستبعاد محمد صلاح من مواجهة ليفربول ضد جينك

علق تشارلي نيكولاس أسطورة فريق أرسنال الإنجليزي على فرص لحاق النجم المصري محمد صلاح بمباراة فريقه ليفربول ضد جينك، والتي ستجمعهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا .

وقال تشارلي نيكولاس في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "أمام جينك، يورجن ليس لديه العديد من الخيارات لتغيير تشكيلته الأساسية التي بدأ بها مباراة مانشستر يونايتد الماضية".

وأضاف: "أتحدث هنا عن حالة محمد صلاح، وأنصح كلوب باستبعاده من المباراة وعدم المخاطرة به إذا كانت عودته قد اقتربت حتى لا تعاوده الإصابة ويصبح جاهزًا".

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وأضاف: "في رأيي، الحل المناسب هو تجهيز محمد صلاح لمباراة توتنهام في الجولة المقبلة لأنها مباراة قوية وصعبة".

واختتم تصريحاته : "كانت هناك أخطاء دفاعية كثيرة، بالإضافة لفقدانهم القدرة على تمرير الكرة للخط الهجومي وهذا ما يؤثر عليهم أمام الفرق المنافسة".

كلوب يحسم مصير محمد صلاح من مواجهة ليفربول ضد جينك

يحسم الألماني يورجن كلوب اليوم فرص وحظوظ محمد صلاح من اللحاق بمواجهة فريقه المقبلة ضد جينك البلجيكي، في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين غدًا، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

ويعلن يورجن كلوب قائمة ليفربول ضد جينك قبل السفر إلى بلجيكا اليوم، وسط شكوك تحوم حول مشاركة محمد صلاح الذي لا يزال يتعافى من الإصابة التي يعاني منها في الكاحل.

سولشاير يزيد عقدة كلوب ضد مانشستر يونايتد

حقق أولي جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد رقم إيجابي جديد على حساب يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول.

وأصبح سولشاير المدرب الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي واجه كلوب في مباراتين أو أكثر ولم يستطع كلوب الفوز عليه حيث تعادل الفريقين في المباراتين.

أما عن يورجن كلوب فلا زالت عقدة الأولد ترافورد تلازمه حيث خاض 5 مباريات على هذا الملعب تعادل في 4 مواجهات وخسر لقاء ولم يتمكن من الفوز في أي مرة.