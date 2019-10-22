رياضة | موقف صادم من رينيه فايلر في أزمة الأهلي والجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف صادم من رينيه فايلر في أزمة الأهلي والجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي مفاجأة مدوية لمجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب في أزمة مباراة الجونة التي رفض المجلس خوضها لتمسكه بعدم لعب أي لقاء قبل مواجهة الزمالك في مباراة القمة.

واستطلع الأهلي رأي رينيه فايلر في موقفه من مواجهة الجونة فوجد منه ترحيبًا بخوض اللقاء وجاهزيته للعبه في أي وقت.

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ورغم أن فايلر وافق على مواجهة الجونة الأربعاء أو الخميس فإن مجلس الأهلي رفض من منطلق إعلاء المصلحة العامة بضرورة وجود جدول ثابت ومنتظم لمسابقة الدوري المصري.