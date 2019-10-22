رياضة | موعد مباراة بوكا جونيورز وريفربليت في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بوكا جونيورز وريفربليت في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق بوكا جونيورز نظيره وغريمه التقليدي فريق ريفيربليت يوم الأربعاء 23 اكتوبر ضمن منافسات إياب دور النصف من بطولة كأس ليبرتادوريس، حيث يسعى الفريقان للتأهل إلى الدور النهائي من البطولة القارية.

موعد مباراة بوكا جونيورز ضد ريفيربليت :-

وسوف تقام المباراة بين فريق بوكا جونيورز وريفربليت في الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تقام المباراة في الساعة الرابعة والنصف صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت دولة المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة بوكا جونيورز وريفربليت :-

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وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات كاس ليبرتادوريس على قنواتها الحصرية عبر قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستقام المباراة بين فريق بوكا جونيورز وريفربليت على قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

نتيجة مباراة الذهاب بين بوكا جونيورز وريفربليت :-

وكان قد نجح فريق ريفيربليت في تحقيق الفوز على ملعبه المونيمونتال بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وسيطر على أحداث المباراة واضاع الكثير من الفرص بسبب رعونة لاعيبه في إنهاء الهجمات.

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ويسعى ريفيربليت لتحقيق لقب كأس ليبرتادوريس للموسم الثاني على التوالي، حيث كان قد حققه في الموسم الماضي على حساب فريق بوكا جونيورز في المباراة النهائية.

وعلى الجانب الآخر يضرب فريق جريميرو مباراة كبيرة مع فريق فلامنجو في ديربي برازيلي بين الناديين، وسيكون نهائي البطولة هذة السنة بين فريقين ارجنتيني وفريق برازيلي.