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تعرف على مشوار ريال مدريد أمام جالطة سراي بدوري الأبطال

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يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لخوض مباراته اليوم الثلاثاء أمام فريق جالطة سراي التركي بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة .

ويعيش جمهور ريال مدريد منذ بداية الموسم فترة صعبة للغاية، خصوصاً بعد إحتلال الفريق المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثالثة، والتي تضم كلاً من باريس سان جيرمان المتصدر، وجالطه سراي وكلوب بروج.

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لم يحصد ريال مدريد سوى نقطة واحدة بعد الجولة الأولى والثانية، بعد الخسارة بثلاثية دون رد لصالح باريس سان جيرمان الفرنسي ثم التعادل أمام كلوب بروج البلجيكي بهدفين لمثلهما.

مواجهة ريال مدريد أمام جالطة سراي

والتقي ريال مدريد جالطة سراي في 6 مع مباريات جمعت بين الفريق الملكي والفريق التركي ببطولة دوري أبطال أوروبا، حقق الميرنجي أربع إنتصارات منها وخسر في اثنين آخرين.

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