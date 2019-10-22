شكرا لقرائتكم خبر عن مودريتش يرشح أربع لاعبين للفوز بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل

رشح الكرواتي لوكا مودريتش، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، اللاعبين المفضلين للتتويج بالجائزة السنوية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" لعام 2019.

حيث تم الإعلان أمس عن أسماء 30 لاعبًا سيتنافسون عليها حتى إعلان الفائز في 3 ديسمبر المقبل.

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وفاز النجم الكرواتي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018، بعد تفوقه على كلاً من كريستيانو رونالدو وأنطوان جريزمان صاحبي المركز الثاني والثالث.

وتحدث مودريتش خلال حواره للمجلة الفرنسية، قائلا:" اعتقد أنها ستكون منافسة قوية وصعبة، لكني أرشح 4 لاعبين للمنافسة عليها وهم محمد صلاح، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو وفيرجيل فان دايك".

وأتم النجم الكرواتي:" أتمنى لهم حظًا سعيدًا في المنافسة على الجائزة هذا العام"