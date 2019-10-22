شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية.. أرسنال أكثر الفرق "تحايلاً" في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
تلقى نادي أرسنال هزيمته الثالثة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وذلك بملعب "برامول لين" أمام نادي شيفيلد يونايتد بهف دون رد.
وتسببت هذه النتيجة في تقهقر الإرسنال نحو المركز الخامس، بعد أن إحتل المركز الرابع نهاية الجولة الماضية.
ونال اللاعب الشاب بوكايو ساكو بطاقة صفراء للتحايل على الحكم للحصول على ركة جزاء في الدقيقة 35 في لقطة إعترض عليها المدرب أوناي إيمري.
ونشرت شبكة "أوبتا" الإحصائية أن هذه البطاقة هى السابعة لأرسنال بسبب التحايل منذ الموسم الماضي, ليصبح أكثر أندية لدوري المتتاز تحايلاً للحصول على ركلات جزاء.
ويأتي في المركز الثاني غريمه توتنهام برصيد ست بطاقات نال منها 4 نهاية الموسم الماضي وبطاقتان هذا الموسم.
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