شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بايرن ميونخ يثير الغموض حول مستقبل كوتينيو والان مع التفاصيل

أعرب كارل هاينز رومينيجه عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه صانع الألعاب البرازيلي الدولي "فيليبي كوتينيو" هذا الموسم بايرن ميونخ.

وانضم كوتينيو لصفوف الفريق البافاري قادماً من برشلونة على سبيل الإعارة لموسم واحد مع وجود بند أحقية الشراء في نهاية الإعارة مقابل مبلغ 120 مليون يورو.

وأوضح رومينيجه أن مصير كوتينيو لم يحسم بعد مع البايرن، رغم إشادته بالمستوى العالي الذي يقدمه.

وسجل كوتينيو هدفين وصنع ثلاثة أهداف منذ إنضمامه للبافاري مطلع هذا الموسم، وإنتشرت تقارير صحفية في وقت سابق بدخول أندية إنجليزية على خط المفاوضات لضمه في نهاية الإعارة.