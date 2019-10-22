شكرا لقرائتكم خبر عن ماركا الإسبانية: هذا وقت ديمبيلي والان مع التفاصيل

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النجم الفرنسي "عثمان ديمبيلي" لاعب نادي برشلونة الإسباني من المحتمل أن يبدأ تشكيلة فريقه غداً ضد سلافيا براغ التشيكي في ثالث مباريات المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة أن المدرب الإسباني "إرنستو فالفيردي" ماال يتنظر الكثير من اللاعب، بالرغم من المشاكل الكبيرة المتعلقة بسلوك اللاعب في المباريات والتدريبات.

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وكان ديميبلي قد تخلف عن رحلة الفريق السابقة لملعب "إيبوروا" والتي إنتصر فيها على إيبار بثلاثية الـ MSG ميسي وسواريز وجريزمان.

ولم يشارك ديمبيلي في اللقاء لسابق طرده في اللقاء السابق أمام أشبيلية، لكنه سيشارك بشكل طبيعي في دوري أبطال أوروبا أمام سلافيا براغ.

ويحتل برشلونة قمة مجموعته السادسة بالمشاركة مع برورسيا دورتموند برصيد 4 نقاط..