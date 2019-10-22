شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكم مباراة الزمالك وجينراسيون فوت والان مع التفاصيل

أعلن الإتحاد الإفريقي "كاف" اليوم عن حكم مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي المؤجلة من لقاءات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام يوم الخميس القادم بملعب السلام بالقاهرة.

وأسند الكاف المباراة للحكم الكاميروني "أليوم نيانت" وهو أحد أفضل حكام القارة في الوقت الحالي.

ويذكر أن نيانت هو من أدار مواجهتي الإفتتاح والنهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 الماضية في مصر، حيث أدار المباراة الإفتتاحية بين مصر وزيمبابوي وأدار النهائي بين الجزائر والسنغال.

وكان الفريق السنغالي قد تفوق بأرضية ميدانه بهدفين مقابل هدف، ويكفي الزمالك تسجيل هدف واحد فقط لحجز بطاقة التأهل لدور المجموعات.