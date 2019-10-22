الارشيف / اخبار الرياضه

مدرب أرسنال يتحسر على الفرص الضائعة في مواجهة شيفيلد يونايتد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع مدرب أرسنال يتحسر على الفرص الضائعة في مواجهة شيفيلد يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المدير الفني لفريق أرسنال أوناي إيمري

أبدى أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال خيبة أمله إزاء الهزيمة التي مني بها الفريق أمام مضيفه شيفيلد يونايتد صفر / 1 مساء الاثنين في المرحلة التاسعة من الممتاز لكرة القدم.

وجاءت الهزيمة في مباراة أمس أمام شيفيلد يونايتد، المشارك في الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2007، لتحرم أرسنال من فرصة للصعود إلى المركز الثالث بجدول المسابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن شيفيلد وليفربول المتصدر هما الفريقين الأقل قبولا للأهداف بين فرق الدوري حيث سكن شباك كل منهما حتى الآن سبعة أهداف فقط.

Advertisements

وقال إيمري عقب المباراة "كنا نستحق ما هو أفضل في المباراة، لكن المنافس هو الأقل قبولا للأهداف في الدوري الممتاز، لذلك تصبح الأمور صعبة عندما يتقدم."

وأضاف "صنعنا ثلاث أو أربع فرص وكنا نسعى لتسجيل هدف كان سيمكننا من السيطرة على المباراة بشكل أفضل."

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب أرسنال يتحسر على الفرص الضائعة في مواجهة شيفيلد يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا