شكرا لقرائتكم خبر عن «البدري» يفاضل بين 40 لاعبا للانضمام لمعسكر مباراتي كينيا وجزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، إن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، استقر على حصر دائرة اختياراته ما بين ٤٠ لاعباً، للمفاضلة بينهم خلال المرحلة المقبلة، واختيار أفضل العناصر الإيجابية التي تخدم الفريق الوطني للمشاركة في المباراتين الرسميتن أمام منتخبي كينيا وجزر القمر، خلال المدة الزمنية القصيرة يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية.

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وأضاف «بركات»، في تصريحان نقلها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة: «هذا العدد هو نتاج متابعة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر لجميع المباريات، سواء المحلية أو الدوريات الأجنبية الخاصة بلاعبينا المحترفين».

وأكد مدير المنتخب أنه يعكف حالياً على تجهيز أوراق هذه القائمة المبدئية، التي حددها الجهاز الفني، وشملت ٤٠ لاعباً، واستخراج تصاريح وتأشيرات السفر، حتى يكون الجميع رهن إشارة الجهاز الفني لحين إعلان القائمة النهائية التي تخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر.

وقال إنه يسعى بكل الطرق لتهيئة المناخ الصحي للجهاز الفني وإنهاء كافه الأمور الإدارية الخاصة بمعسكر كينيا ورحلة المعسكر الخارجي الخاص برحلة