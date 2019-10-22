تشكيل ناري متوقع لـ ريال مدريد أمام جالطة سراي اليوم

يدخل ريال مدريد في مواجهة نارية وحاسمة مساء اليوم عندما يحل ضيفا على جالطة سراي في ملعب أسطنبول، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يدفع زين الدين زيدان بتشكيل ناري أمام جالطة سراي كالتالي:

في حراسة المرمى: كورتوا

في خط الدفاع: مارسيلو، راموس، فاران، كارفاخال

في خط الوسط: كاسميرو، كروس، فالفيردي، هازارد، خاميس

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في خط الهجوم: بنزيما

ويسعى الفريقين لتحقيق الفوز الأول لهما في المجموعة، حيث تلقى كلا الفريقين هزيمة وتعادل في أخرى، في المجموعة التي يتصدرها باريس سان جيرمان الفرنسي.

ريال مدريد يحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بعد خسارة أمام باريس سان جيرمان، وتعادل مع كلوب بروج.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1، ويعلق عليها المعلق التونسي عصام الشوالي.