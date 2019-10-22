موعد مباراة ريال مدريد أمام جالطة سراي والقنوات الناقلة

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره فريق جالطة سراي التركي، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.
ويسعى الفريقين لتحقيق الفوز الأول لهما في المجموعة، حيث تلقى كلا الفريقين هزيمة وتعادل في أخرى، في المجموعة التي يتصدرها باريس سان جيرمان الفرنسي.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
ومن المقرر أن تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1، ويعلق عليها المعلق التونسي عصام الشوالي.
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