شكرا لقرائتكم الأهلي يتخلف عن الحضور لمطار القاهرة للسفر إلى الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تخلف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن الحضور لمطار القاهرة الدولي تمهيداً للسفر للجونة، بعد اتخاذ الإدارة الحمراء قراراً بعدم خوض المباراة على خلفية اصدار النادي بياناً رسمياً أكد فيه أنه لن يخوض أي مباراة في الدوري قبل مباراة القمة التي تم تأجيلها لدواع أمنية بعد أن كان مُقرر اقامتها يوم السبت الماضي. وحجز مسئولو الأهلي في وقت سابق تذاكر الطيران للجونة وكذلك فندق الإقامة، حيث كان موعد الإقلاع في تمام الساعة 11:45 ، إلا أنه لم يتواجد أي شخص من الأهلي في المطار بعد ابلاغ اللاعبين بعدم التوجه للمطار والانتظام في النادي الساعة الرابعة لخوض تدريبات الفريق بشكل عادي.

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