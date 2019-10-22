شكرا لقرائتكم الأهلي يتخلف عن الحضور لمطار القاهرة للسفر إلى الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحجز مسئولو الأهلي في وقت سابق تذاكر الطيران للجونة وكذلك فندق الإقامة، حيث كان موعد الإقلاع في تمام الساعة 11:45 ، إلا أنه لم يتواجد أي شخص من الأهلي في المطار بعد ابلاغ اللاعبين بعدم التوجه للمطار والانتظام في النادي الساعة الرابعة لخوض تدريبات الفريق بشكل عادي.
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