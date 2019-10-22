شكرا لقرائتكم مختار مختار ينتظر تحديد إصابة مهاجم الفريق لتحديد خطة بديلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مختار مختار، المدير الفني الفريق الإنتاج الحربى، تقرير الاشعة التى يجريها محمد رجب، مهاجم الفريق، بعد إصابته فى مباراة بيراميدز، لمعرفة الفترة التى يحتاجها للعودة للملاعب حيث تشير الدلائل لتعرضه لشد فى الخلفية .

وخسر الإنتاج الحربي أمام بيراميدز بنتيجة 3-2، حيث سجل عبدالله السعيد الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 40 وعزز إيريك تراوري التقدم لفريقه في الدقيقة 45، وأحرز عبدالله السعيد الهدف الثاني له في المباراة والثالث لبيراميدز في الدقيقة 65، فيما سجل معاذ الحناوي الهدف الأول للإنتاج في الدقيقة 79 من ركلة جزاء وقلص محمد فييرا الفارق في الدقيقة 83 فى المباراة التى جرت على استاد السلام بالجولة الخامسة للدورى.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدورى مؤقتًا برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة رقم 6 فى المركز التاسع.