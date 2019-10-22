شكرا لقرائتكم الفوج الأخير لجينيراسيون فوت السنغالى يصل القاهرة استعدادا للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت بعثة الفريق السنغالي قد وصلت القاهرة علي 3 أفواج استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الخميس، و من المنتظر ان يصل رئيس النادي للقاهرة خلال الساعات المقبلة لمؤازرة فريقه في المباراة الهامة.
ويخوض جينيراسيون تدريبه الأساسي الأربعاء المقبل على ملعب السلام الذى يستضيف اللقاء والذى يبحث فيه الزمالك عن تحقيق الانتصار وتعويض خسارة الذهاب بهدفين مقابل هدف.
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