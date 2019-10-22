شكرا لقرائتكم رغم الأزمة.. الجونة يخوض مرانه بشكل طبيعى استعدادا للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يدخل نادي الجونة معسكراً مغلقاً بعد انتهاء المران حتى موعد مباراة الغد، فيما أكدت إدارة النادي أنها فريقها سيتواجد في الملعب غداً بعد رفض إتحاد الكرة طلب النادي بتأجيل المباراة.
ويرفض الأهلي خوض المواجهة حتي الأن، بعد اصدار بيان أكد فيه رفضه لعب أي مباراة قبل مواجهة الزمالك،فى القمة، والتي كان من المفترض اقامتها يوم السبت الماضي، إلا أنه تم تأجيلها لدواع أمنية.
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