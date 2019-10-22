شكرا لقرائتكم الإصابة تبعد شيكابالا عن مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المنتظر مشاركة فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق واحمد سيد زيزو جناح الفريق الأبيض في تدريبات الفريق اليوم، عقب خضوعهما لراحة من التدريبات الجماعية أمس واكتفي ميتشو المدير الفني للفريق بخضوعهما لتدريبات بدنية منعا لتعرضهما للاجهاد.
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