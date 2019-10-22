شكرا لقرائتكم الإصابة تبعد شيكابالا عن مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، في التدريبات الجماعية، عقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، المقرر لها يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، حيث يعاني من إصابة في العضلة الضامة، يخضع علي اثرها للتأهيل وغاب بسببها عن مباراة الزمالك الأخيرة امام المقاولون العرب .

ومن المقرر أن يغيب "شيكابالا" عن مباراة جينيراسيون الخميس، علي أن يخضع لاختبار طبي عقب مباراة الفريق السنغالي قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ومن المنتظر مشاركة فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق واحمد سيد زيزو جناح الفريق الأبيض في تدريبات الفريق اليوم، عقب خضوعهما لراحة من التدريبات الجماعية أمس واكتفي ميتشو المدير الفني للفريق بخضوعهما لتدريبات بدنية منعا لتعرضهما للاجهاد.