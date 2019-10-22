شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستقر على تأجيل الدوري بعد أمم أفريقيا والقمة 3 ديسمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

علم "الخليج 365" أن اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة سوف تصدر قراراً خلال الساعات القليلة المقبلة بتأجيل بطولة الدوري لما بعد بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" إن المشاورات والمباحثات التى جرت فى الساعات الماضية خلال وبعد جلسة وزير الرياضة مع مجلس إدارة النادي الاهلي بمنزل رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب والتى استمرت 8 ساعات أمس ، الاثنين، أسفرت عن اتخاذ قراراً سيتم إعلانه بعد ساعات بتأجيل جميع مباريات الدوري على أن يتم استئناف المسابقة يوم 25 نوفمبر المقبل.

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وأوضح المصدر أن الأهلي أبدى مرونة في خوض مباراة واحدة قبل لقاء الزمالك في بطولة الدوري رغم أن النادي سبق وأعلن إنه لن يلعب أي مباريات قبل مواجهة الزمالك وذلك تقديراً للمصلحة العليا للدولة وحفاظاً على انتظام مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح المصدر أن الاهلي سوف يستأنف بطولة الدوري بعد أمم أفريقيا تحت 23 سنة يوم 25 نوفمبر باللعب أمام وادي دجلة أو حرس الحدود ثم يخرج المارد الأحمر لمواجهة النجم الساحلي بتونس يوم 29 أو 30 نوفمبر المقبل في أولى مواجهات الأحمر بدور المجموعات لدوري بطال أفريقيا ثم يواجه الزمالك يوم 3 أو 4 ديسمبر المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك سيلعب هو الأخر مباراة بالدوري يوم 25 نوفمبر غالباً ستكون أمام أنبيثم يخرج لمواجهة مازيمبي الكونغولي بملعب الأخير في أولى منافسات دور المجموعات أحد يومي 29 أو 30 نوفمبر حال تخطي عقبة جينيراسيون فوت السنغالي بعد غد ، الخميس ، ثم يلعب الزمالك أمام الأهلي يوم 3 أو 4 ديسمبر المقبل.