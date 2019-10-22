شكرا لقرائتكم عمومية الإسماعيلي توافق الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر أعضاء الجمعية العمومية للنادى الإسماعيلى، الموافقة على جدول الأعمال بالإجماع، الذى تمت مناقشته صباح اليوم، وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى للجمعية، حيث ضم جدول الأعمال التى استعرضه مصطفى شلة مراقب الحسابات وسط حضور أعضاء مجلس إدارة النادى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عدة بنود جاء أبرزها على النحو التالى: - التصديق على محضر الاجتماع السابق. - النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات. Advertisements - اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته واعتماد تقرير مجلس الادارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى. - اعتماد الخطة المالية المقبلة والتى تشمل زيادة عدد اكاديميات النادى مع فتح باب الدعم الانشائى للنادى الإجتماعى الجديد من أجل افتتاحه العام الجارى ، مع تدعيم الفريق الأول بلاعبين على مستوى عال وتوفير كافة متطلبات قطاع الناشئين والاهتمام بكافة الألعاب الأخرى.

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