شكرا لقرائتكم محمد بركات: حسام البدري يفاضل بين 40 لاعب للانضمام للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف مدير المنتخب، أن هذا العدد هو نتاج متابعة حسام البدري وجهازه المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، لجميع المباريات سواء المحلية أو الدوريات الأجنبية الخاصة بلاعبينا المحترفين، مؤكدا أنه يعكف حاليا على تجهيز أوراق هذه القائمة المبدئية التي حددها الجهاز الفني وشملت 40 لاعبا واستخراج تصاريح وتأشيرات السفر حتى يكون الجميع رهن إشارة الجهاز الفني لحين إعلان القائمة النهائية التي تخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر.
وأفاد "بركات" بأنه يسعى بكل الطرق لتهيئة المناخ الصحي للجهاز الفني وإنهاء كافه الأمور الإدارية الخاصة بمعسكر كينيا ورحلة المعسكر الخارجي الخاص برحلة جزر القمر.
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