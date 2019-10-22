شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الأهلى والجونة ويشترط خطاب من الأمن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشف مصدر باللجنة لـ"الخليج 365"، إن اتحاد الكرة وضع معيار وحيد لتأجيل المباريات وهو وصول خطاب من الأمن برفض إقامة اللقاء، مشددا على أن تأجيل القمة كان سبب قرار الأمن، لذا لا تأجيل لمباراة الغد إلا فى حالة وصول خطاب من الأمن.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الأهلى والجونة ويشترط خطاب من الأمن... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.