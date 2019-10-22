شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الأهلى والجونة ويشترط خطاب من الأمن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلى والجونة المقرر لها غدا الأربعاء فى الأسبوع الخامس بالدورى، بعد تمسك النادى الأحمر بعدم خوضها.

كشف مصدر باللجنة لـ"الخليج 365"، إن اتحاد الكرة وضع معيار وحيد لتأجيل المباريات وهو وصول خطاب من الأمن برفض إقامة اللقاء، مشددا على أن تأجيل القمة كان سبب قرار الأمن، لذا لا تأجيل لمباراة الغد إلا فى حالة وصول خطاب من الأمن.

كان مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، قد أصدر بيانًا يؤكد فيه احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتى كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، ورفض المجلس فى ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية ورفضه خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل أن يلعب الأهلى مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين فى ظل المشاركات المحلية والأفريقية وهو ما وضع اتحاد الكرة فى مأزق و تأزم للموقف.