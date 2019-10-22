شكرا لقرائتكم الأهلي يجدد حقن محمود متولي لتحسن حالته الصحية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب تحسن حالته بشكل كبير والتئام تمزق العضلة الخلفية، فى الوقت الذى يرفض الجهاز الفنى الاستعجال فى إعادة محمود متولى مدافع الفريق للتدريبات، خاصة أن الفريق مقبل على فترة توقف طويلة بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبى والأول.
ويعانى محمود متولى من تمزق فى العضلة الخلفية، والتى تحتاج لـ6 أسابيع علاج من تاريخ الإصابة، وفقاً لتقديرات الجهاز الطبى الأحمر والتى تعرض لها أثناء مشاركته فى مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك والذى انتهى بتتويج الأحمر بالبطولة.
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