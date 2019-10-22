شكرا لقرائتكم محمد عبد الله: يوجد حالة استياء شديدة داخل الإنتاج الحربى من أخطاء الحكام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتابع محمد عبد الله فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" مع الإعلامية ميرهان عمرو : " هناك حالة استياء شديدة داخل الانتاج الحربى من الاخطاء التحكيمية التى أثرت علينا وتحدثنا كجهاز فنى مع خالد مهدى مدير الكرة واللواء أشرف عامر رئيس النادى لبحث التصعيد للحفاظ على حقوقنا"

ويضيف المدرب العام للإنتاج الحربى : " عايزين حقنا ، الاخطاء المتكررة للحكام تعطل مسيرة الفريق ، نبحث عن عدالة وشفافية فى المسابقة ، لدينا ركلة جزاء واضحة لم تحتسب أمام بيراميدز كانت من الممكن أن تؤثر فى نتيجة اللقاء"

وعن اختلاف أداء الانتاج فى الشوط الثانى أمام بيراميدز قال عبد الله : " مختار مختار عنف اللاعبين بين الشوطين وطالبهم بتحسين الاداء وهز شباك بيراميدز وهو ماتحقق أمام فريق كبير ويضم كوكبة من النجوم "

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وعن ظهور باسم مرسى مع الانتاج قال محمد عبد الله : " فترة توقف الدوري هى المفتاح السحرى لعودة باسم مرسى وسيكون إضافة قوية مع ظهوره مع الفريق بعد تعافيه من اصابة جزع الرباط الداخلى للركبة التى تعرض لها فى ودية الشمس لان اللاعب يتطلع للمشاركة باستمرار للعودة للمنتخب "

ويعقد ظهر اليوم الثلاثاء، اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى اجتماعاً مع خالد مهدى مديرالكرة بالفريق لبحث الخطوات التصعيدية المنتظراتخاذها ضد لجنة الحكام بإتحاد الكرة.

وتلقى الإنتاج الحربي الهزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2، حيث سجل عبدالله السعيد الهدف الأول لبيراميدزفي الدقيقة 40 وعزز إيريك تراوي التقدم لفريقه في الدقيقة 45، وأحرزعبدالله السعيد الهدف الثاني له في المباراة والثالث لبيراميدز في الدقيقة 65، فيما سجل معاذ الحناوي الهدف الأول للإنتاج في الدقيقة 79 من ركلة جزاء، وقلص محمد فييرا الفارق للعجلات الحربية في الدقيقة 83 فى المباراة التى جرت على استاد السلام بالجولة الخامسة للدورى، وحقق الإنتاج الحربى فوزين وتلقى ثلاثة هزائم منذ انطلاق مسابقة الدورى الممتاز.

يحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدورى مؤقتًا برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة رقم 6 فى المركز التاسع.