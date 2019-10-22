شكرا لقرائتكم الجنايني يصطدم بمانع لحضور جلسة وزير الرياضة لحل أزمة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتواصل "الجناينى" مع وزير الشباب والرياضة هاتفيا من أمريكا، من أجل إيجاد مخرج للأزمة خاصة وأن الأهلى يتمسك بعدم خوض مباراة الجونة غدا الأربعاء فى الأسبوع الخامس بالدورى على أن تكون الجلسة مع باقي أعضاء اللجنة الخماسية.
كان وزير الرياضة اجتمع بمجلس الأهلى أمس بمنزل محمود الخطيب، وتمسك مسئولو الأحمر بعدم خوض مباراة الجونة غداً فى الأسبوع الخامس بالدورى المصري الممتاز.
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