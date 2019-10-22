شكرا لقرائتكم قرارات هامة ناتجة عن اجتماع لجنة الكرة النسائية.. تعرف عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمعت سحر عبد الحق، عضو لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على الكرة النسائية والشاطئية والصالات، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء لجنة الكرة النسائية، في حضور محمود سعد المدير الفني للاتحاد، وعبد اللطيف إمام رئيس لجنة الكرة النسائية، حيث تم مناقشة استراتيجية النهوض بالكرة النسائية في مصر، على ضوء البروتوكولات التي تم توقيعها مؤخرا مع عدد من الجهات المعنية برياضة المرأة في مصر .

وحضر الاجتماع محي محمد معروف مدير عام التسويق بوزارة الشباب والرياضة، وسونيا عبد الوهاب مدير عام القاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، ومجدي رزق عضو لجنة الكرة النسائية، ومحمد احمد منصور اخصائي تنمية رياضية بوزارة الشباب والرياضة، ورحاب ممدوح المدير الادارى للمنتخب، وميريت سعيد إدارى المنتخب.

ونتج عن الاجتماع عدد من القرارات للنهوض بالكرة النسائية وهى :

١- متابعة دورى الجامعات

٢- تكليف الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية لانتقاء أفضل العناصر من مشروع " الف بنت .. الف حلم " التابع لوزارة الشباب والرياضة.

٣- تنظيم مباراة بين منتخب مصر للناشئات تحت ٢٠ سنة وفريق كلية التربية الرياضية بجامعه طنطا .

٤- الإعداد لتأسيس منتخب نسائي لكل محافظة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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٥- إقامة دورى للمدارس الدولية والخاصة من خلال وزارة الشباب والرياضة برعاية أحدي الشركات الرائدة .

٦- تنظيم منافسات كرة قدم شاطئية للبنات بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لكرة القدم .

٧- ترتيب دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمعهد البريطاني والاتحاد المصرى لكرة القدم لتنمية وصقل المدربين والمدربات خلال شهر ديسمبر .

٨- تم تحديد موعد ٩ نوفمبر لعمل ندوة تحكيمية لمناقشة الأخطاء الفنية للمحكمات للارتقاء وتصحيح الأخطاء داخل مقر اتحاد الكرة .

٩- إنهاء ترتيب مهرجان المرحلة الابتدائية والإعدادية للمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم احد ايام ٦ و ٧ ديسمبر علي ملاعب مركز شباب الجزيرة .

١٠- تنسيق دورة تدريبية بالتعاون مع الاتحاد النرويجي لكرة القدم مع الاتحاد المصري للمدربين والمدربات .

١١- تم وضع أجندة سنوية تشكل برنامج فني للمحكمات بدأ تنفيذها من اول اكتوبر وتشمل اختبارات اون لاين شهرية في مواد القانون وايضا

برنامج يومي معلومة اليوم

وسؤال يومي وايضا حالات فيديو يتم مناقشتها .

١٢- قرر مجدي رزق تقسيم المحكمات لاول مرة الي مستويات A-B-C-D طبقا للمستوي الفني لهم حتي يتم إسناد المباريات من خلال المستوي الخاص بكل محكمة .