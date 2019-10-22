شكرا لقرائتكم الأهلي يمثل أزمة للمنتحب في معسكر نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحد كبير في انتظار حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني وجهازه المعاون، بعد توليه المسئولية خلفاً للمكسيكي أجيري المدير الفني السابق للفراعنة، والذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج وبالتحديد عقب الخروج من دور الـ16 لبطولة أمم افريقيا والتي أقيمت في مصر مؤخراً.

ويواجه الجهاز الفني لمنتخب مصر أزمة كبيرة قبل معسكر نوفمبر المقبل بسبب توقف بطولة الدوري العام بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبي، وعدم خوض اللاعبين وخاصة نجوم الأهلى أي مباراة من الأن وحتى موعد مباراة كينيا المقرر اقامتها يوم 14 نوفمبر باستاد الإسكندرية، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى ستقام بالكاميرون.

ويرى الجهاز الفني للمنتخب أن هذه الفترة من شأنها التأثير على أداء اللاعبين المحليين قبل المعسكر الهام والذي سيكون الاختبار الرسمي الأول للبدري وجهازه المعاون بعد توليهم المسئولية.