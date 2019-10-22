شكرا لقرائتكم اتجاه لتجميد أحمد عادل عبد المنعم في المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكد مصدر داخل فريق المقاصة، أن الجهاز الفني اتخذ قرار بتجميد احمد عادل عبد المنعم وعدم الدفع به في المباريات المقبلة، وسيتم إعادة تقييمه داخل الفريق خلال فترة التوقف المقبلة في الدوري، في ظل عدم اقتناع المدير الفني لمصر للمقاصة بحارس مرمي فريقه.
وكان أحمد عادل عبد المنعم قد تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، وتم استبعاده من قائمة مباراة الفريق امام وادي دجلة والمقرر لها اليوم رغم مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية وجاهزيته للقاء.
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