عاجل| اتحاد الكرة يدرس تأجيل مباراة الجونة والأهلي



الموجز

فجر مصدر داخل اتحاد الكرة، مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عن ترحيب اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية بتأجيل مباراة الأزمة بين الجونة والأهلي، والمقرر لها في الخامسة والنصف مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المصدر لـ"الوطن سبورت"، أن الترحيب بتأجيل اللقاء رغم إعلان طاقم الحكام منذ يومين المكلف بإدارة المباراة بقيادة سعيد حمزة، يرجع لضيق الوقت وعدم سفر الأهلي إلى الجونة حتى الآن، فضلا عن تمسك إدارة النادي بموقفها بعدم خوض المباراة، اعتراضا على تأجيل مباراته ضد الزماالك، والتي كان مقررا لها السبت الماضي، قبل إعلان اتحاد الكرة تأجيلها بتوصية أمنية.

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واستطرد، أن سببا ثانيا يدفع اتحاد الكرة في ذلك الاتجاه، وهو عدم إحراج وزير الشباب والرياضة، بعد تدخله في الأزمه وعقده جلسة مع مجلس إدارة النادي الأهلي في منزل رئيسه محمود الخطيب، أمس الاثنين.ويرفض مجلس إدارة الأهلي خوض مباراة الجونة أو أي مباراة بالدوري إلا بعد خوض مباراة القمة أمام الزمالك، المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز بتوصية أمنية.

وأعلن نادي الزمالك تدخله في الأزمة بالتأكيد على رفض تأجيل مواجهة الجونة والأهلي والتهديد بالانسحاب من الدوري حال اتخاذ قرار في ذلك الطريق، قبل أن يتراجع رئيسه ويؤكد أن القرارات الأمنية لها احترامها، وحال تأجيل مباراة الجونة والأهلي لسبب أمني لن يعترض على ذلك الأمر.