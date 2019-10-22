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ماتش “يوفينتوس vs لوكوموتيف موسكو” الثلاثاء 22-10-2019 مباريات الجولة الثالثة | موعد...

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ماتش يوفينتوس ضد لوكوموتيف موسكو  واتلتيكو مدريد يستضيف بايرن ليفركوزن ضمن منافسات مباريات الجولة الثالثة من دوري ابطال اوروبا 2019/2020 | مباريات الثلاثاء 22-10-2019، جدول المجموعة الرابعة من دورى ابطال اوروبا ، أقيمت إجراءات قرعة دورى أبطال أوروبا بنسخته الجديدة فى موسم 2019/2020، وتضم المجموعة الرابعة كلا من فريق اتيتكو مدريد ويوفينتوس وبايرن ليفركوزن، ولوكوموتيف موسكو، وتشهد المجموعة صرلع كبير وقديم بين فريق اتليتكو مدريد الإسبانى ضد لاعب فريق يوفينتوس الدولى كرستيانو رونالدو، كما تتسم المجموعة بالسهل الممتنع حيث تتنافس جميع الفرق لحجز مركزى التأهل.

 

مواعيد مباريات دوري ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
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